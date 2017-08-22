Шість українців виступлять на Чемпіонаті світу з сучасного п`ятиборства

16:10, 22 серпня 2017
Інше
168

Турнір пройде на цьому тижні в Єгипті.

Фото УНИАН

Сьогодні, 22 серпня, в столиці Єгипту розпочинаються змагання світової першості з сучасного п’ятиборства, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

В Каїрі близько 170 найкращих представників цього виду спорту розіграють 21 нагороду.

На престижному старті Україну представлятимуть: Павло Зведенюк, Дмитро Кірпулянський, Павло Тимощенко, Денис Павлюк, Андрій Федечко та Зінаїда Батрак.

Програму чемпіонату світу відкриють змагання в естафеті серед чоловіків.

Турнір в Каїрі триватиме до 28 серпня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #сучасне п`ятиборство чемпіонат світу#склад збірної України п`ятиборство