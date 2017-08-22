Шість українців виступлять на Чемпіонаті світу з сучасного п`ятиборства
16:10, 22 серпня 2017Інше
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Турнір пройде на цьому тижні в Єгипті.
Призер Ігор-2016 у Ріо Тимощенко очолить збірну України на чемпіонаті світу / УНИАН
Сьогодні, 22 серпня, в столиці Єгипту розпочинаються змагання світової першості з сучасного п’ятиборства, повідомляє Національний олімпійський комітет України.
В Каїрі близько 170 найкращих представників цього виду спорту розіграють 21 нагороду.
На престижному старті Україну представлятимуть: Павло Зведенюк, Дмитро Кірпулянський, Павло Тимощенко, Денис Павлюк, Андрій Федечко та Зінаїда Батрак.
Програму чемпіонату світу відкриють змагання в естафеті серед чоловіків.
Турнір в Каїрі триватиме до 28 серпня.
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