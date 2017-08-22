Шість українців виступлять на Чемпіонаті світу з сучасного п`ятиборства

Турнір пройде на цьому тижні в Єгипті.

Сьогодні, 22 серпня, в столиці Єгипту розпочинаються змагання світової першості з сучасного п’ятиборства, повідомляє Національний олімпійський комітет України. В Каїрі близько 170 найкращих представників цього виду спорту розіграють 21 нагороду. На престижному старті Україну представлятимуть: Павло Зведенюк, Дмитро Кірпулянський, Павло Тимощенко, Денис Павлюк, Андрій Федечко та Зінаїда Батрак. Програму чемпіонату світу відкриють змагання в естафеті серед чоловіків. Турнір в Каїрі триватиме до 28 серпня.

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