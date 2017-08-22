Фехтувальник Чучукало і тхэквондістка Ромолданова здобули ще два "золота" Універсіади для збірної України

На літній Універсіаді-2017 в Тайбеї на рахунку збірної України ще дві золоті нагороди, повідомляє офіційний сайт турніру.

Фехтувальник Дмитро Чучукало в змаганнях рапіристів здобув п'ять перемог поспіль. Зокрема, у чвертьфіналі він обіграв Олександра Сіроткіна з Росії з рахунком 15:10. У фіналі українець виявився сильнішим за Кейсуку Мацуяму з Японії - 15:14.

Читайте такожПлавець Говоров завоював другу золоту медаль для України на Універсіаді в ТайбеїВ свою чергу, в турнірі з тхеквондо у ваговій категорії до 46 кг. Ірина Ромолданова вже у першій сутичці здолала Софію Фомічову з Росії (8:5). Згодом вона здолала ще двох суперниць, а у фінальній сутичці була сильнішою за Кіріяку Коутокі з Кіпру - 5:3.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 5 золотих, 3 срібні та 4 бронзові медалі - 12 нагород. Наша команда займає 5-е місце в загальнокомандному медальному заліку, випереджаючи збірну Росії (4-8-13, 25). Попереду українців йдуть команди Південної Кореї, Японії, Тайваню і КНДР.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада проходить з 19 по 30 серпня.