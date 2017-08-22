Український гімнаст Верняєв завоював золото у багатоборстві на Універсіаді

Український гімнаст Олег Верняєв посів перше місце у багатоборстві на Універсіаді-2017 в Тайбеї, повідомляє офіційний сайт змагань.

Володар срібла і золота Олімпійських ігор у Ріо виявився недосяжним для своїх суперників за підсумками виступу на студентських Іграх, завоювавши третє золото для збірної України.

Верняєв завершив виступи з результатом 88.300 бали, залишивши позаду японця Того Нономуру (86.050) і його співвітчизника Ватару Танігаву (85.700). Ще один українець Євген Юденков став 6-м, набравши в багатоборстві 85.525 бали.

Нагадаємо, в неділю українські гімнасти завоювали срібло в командних змаганнях в Тайбеї, віддавши золото японцям.