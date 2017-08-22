На чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное Україну представлятимуть 23 атлети

Сім призерів чемпіонатів світу представлятимуть українську збірну на найближчій світовій першості з веслування на байдарках і каное в чеському Рачіце. Про це повідомляє офіційний сайт федерації каное України.

Всього до складу збірної України включено 23 спортсмена, які будуть представлені в 20 дисциплінах.

Три екіпажи вже ставали призерами світових першостей. Каное-четвірка 1000 метрів у складі Дениса Коваленка, Віталія Вергелеса, Дениса Камерилова і Едуарда Шеметила брала срібло в 2015 році, каное-двійка на 500 метрів у складі Дмитра Янчука і Тараса Мищука взяла бронзу в Мілані, а на рахунку Олександра Максимчука три медалі чемпіонату світу.

Чемпіонат світу-2017 відбудеться з 23-го по 27 серпня в Рачіце, Чехія.

Склад збірної України з видів програми:

Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки. Іван Семикін

Байдарка-одиночка. 5000 м. Чоловіки. Віталій Цуркан

Байдарка-двійка. 200 м. Чоловіки. Кирило Черноморов / Денис Лахманов

Байдарка-двійка. 1000 м. Віталій Цуркан / Олег Кухарик

Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки. Кирило Черноморов / Іван Семикін / Роман Скорик / Денис Лахманов

Байдарка-одиночка. 200 м. Жінки. Людмила Куклиновська

Байдарка-одиночка. 1000, 5000 м. Жінки. Юлія Колесник

Байдарка-двійка. 200 м. Жінки. Марія Кичасова / Анастасія Горлова

Байдарка-двійка. 500 м. Марія Повх / Людмила Куклиновська

Байдарка-четвірка. 500 м. Жінки. Марія Кичасова / Марія Повх / Анастасія Тодорова / Інна Грищун

Каное-одиночка. 200 м. Жінки. Людмила Лузан

Каное-одиночка. 200 м. Чоловіки. Олег Боровик

Каное-одиночка. 500 м. Чоловіки. Олександр Максимчук

Каное-одиночка. 1000 м. Юрій Вандюк

Каное-двійка. 500, 1000 м. Дмитро Янчук / Тарас Міщук

Каное-четвірка. 1000 м. Чоловіки. Денис Коваленко / Віталій Вергелес / Денис Камерилов / Едуард Шеметило

Каное-двійка. 200 м. Чоловіки. Віталій Вергелес / Денис Камерилов

Каное-одиночка. 5000 м. Едуард Шеметило.