На чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное Україну представлятимуть 23 атлети
У складі нашої збірної - сім призерів попередніх світових першостей.
Сім призерів чемпіонатів світу представлятимуть українську збірну на найближчій світовій першості з веслування на байдарках і каное в чеському Рачіце. Про це повідомляє офіційний сайт федерації каное України.
Всього до складу збірної України включено 23 спортсмена, які будуть представлені в 20 дисциплінах.
Три екіпажи вже ставали призерами світових першостей. Каное-четвірка 1000 метрів у складі Дениса Коваленка, Віталія Вергелеса, Дениса Камерилова і Едуарда Шеметила брала срібло в 2015 році, каное-двійка на 500 метрів у складі Дмитра Янчука і Тараса Мищука взяла бронзу в Мілані, а на рахунку Олександра Максимчука три медалі чемпіонату світу.
Чемпіонат світу-2017 відбудеться з 23-го по 27 серпня в Рачіце, Чехія.
Склад збірної України з видів програми:
Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки. Іван Семикін
Байдарка-одиночка. 5000 м. Чоловіки. Віталій Цуркан
Байдарка-двійка. 200 м. Чоловіки. Кирило Черноморов / Денис Лахманов
Байдарка-двійка. 1000 м. Віталій Цуркан / Олег Кухарик
Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки. Кирило Черноморов / Іван Семикін / Роман Скорик / Денис Лахманов
Байдарка-одиночка. 200 м. Жінки. Людмила Куклиновська
Байдарка-одиночка. 1000, 5000 м. Жінки. Юлія Колесник
Байдарка-двійка. 200 м. Жінки. Марія Кичасова / Анастасія Горлова
Байдарка-двійка. 500 м. Марія Повх / Людмила Куклиновська
Байдарка-четвірка. 500 м. Жінки. Марія Кичасова / Марія Повх / Анастасія Тодорова / Інна Грищун
Каное-одиночка. 200 м. Жінки. Людмила Лузан
Каное-одиночка. 200 м. Чоловіки. Олег Боровик
Каное-одиночка. 500 м. Чоловіки. Олександр Максимчук
Каное-одиночка. 1000 м. Юрій Вандюк
Каное-двійка. 500, 1000 м. Дмитро Янчук / Тарас Міщук
Каное-четвірка. 1000 м. Чоловіки. Денис Коваленко / Віталій Вергелес / Денис Камерилов / Едуард Шеметило
Каное-двійка. 200 м. Чоловіки. Віталій Вергелес / Денис Камерилов
Каное-одиночка. 5000 м. Едуард Шеметило.