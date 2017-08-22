Українка Цуренко програла у першому колі тенісного турніру в Нью-Хейвені
11:08, 22 серпня 2017Інше
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Наша тенісистка легко поступилася бельгійці Фліпкенс.
Леся Цуренко програла на старті турніру в Нью-Хейвені / btu.org.ua
Українська тенісистка Леся Цуренко припинила боротьбу на турнірі Connecticut Open в американському Нью-Хейвені вже у стартовому раунді, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша тенісистка зуміла взяти лише п'ять геймів у бельгійки Кірстен Фліпкенс. У першій партії Леся дуже погано грала на своїй подачі, взявши на ній всього вісім очок.
Початок другої партії був за українкою, яка повела 2:0, але Фліпкенс повернулася в гру і довела матч до перемоги.
До US Open Леся Цуренко підходить, маючи дві перемоги при чотирьох невдачах на американському харді.
Нагадаємо, на останньому в цьому році турнірі Великого Шолома Цуренко буде в числі сіяних.
Леся Цуренко (Україна) — Кірстен Фліпкенс (Бельгія) — 2:6, 3:6
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