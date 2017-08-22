Українка Цуренко програла у першому колі тенісного турніру в Нью-Хейвені

Українська тенісистка Леся Цуренко припинила боротьбу на турнірі Connecticut Open в американському Нью-Хейвені вже у стартовому раунді, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша тенісистка зуміла взяти лише п'ять геймів у бельгійки Кірстен Фліпкенс. У першій партії Леся дуже погано грала на своїй подачі, взявши на ній всього вісім очок.

Початок другої партії був за українкою, яка повела 2:0, але Фліпкенс повернулася в гру і довела матч до перемоги.

До US Open Леся Цуренко підходить, маючи дві перемоги при чотирьох невдачах на американському харді.

Нагадаємо, на останньому в цьому році турнірі Великого Шолома Цуренко буде в числі сіяних.

Леся Цуренко (Україна) — Кірстен Фліпкенс (Бельгія) — 2:6, 3:6