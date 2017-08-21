Плавець Говоров завоював другу золоту медаль для України на Універсіаді в Тайбеї

Український плавець Андрій Говоров завоював золоту нагороду на літній Універсіаді-2017, яка проходить в Тайбеї (Тайвань). Український плавець переміг на своїй коронній дистанції – 50 метрів батерфляєм, повідомляє офіційний сайт змагань.

У фіналі наш спортсмен показав час 22.90 секунди, що є новим рекордом турніру.

Читайте такожУкраїнський футболіст втратив свідомість у матчі на Універсіаді в ТайваніЦей заплив приніс в скарбничку збірної України ще й бронзову нагороду. Її завоював Андрій Хлопцов. Він розділив третю сходинку п'єдесталу з Енріке де Соузой Мартінсом з Бразилії. Обидва показали час 23.54 секунди. Срібло дісталося росіянину Андрію Жилкіну (23.40).

Золото Говорова стало для України другим на цьогорічній Універсіаді. Нагадаємо, першу медаль найвищої проби також завоював плавець – Михайло Романчук виграв заплив на 400 метрів вільним стилем.

Всього після двох днів змагань у нашої команди сім нагород - дві золотих, дві срібних та три бронзових. У загальному заліку наша команда посідає сьоме місце. Лідирує збірна Південної Кореї, в якої 19 медалей, з яких 10 золотих.