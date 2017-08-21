Український тенісист Долгополов потрапив під підозру в участі в договірній грі

Підрозділ організації Tennis Integrity Unit, який займається боротьбою з можливими договірними матчами в тенісі, оголосив про початок розслідування поєдинку, що відбувся в першому колі турніру ATP 250 Вінстон-Сейлемі.

Мова йде про матч між бразильцем Тьяго Монтейро і українцем Олександром Долгополовим, що завершився перемогою Монтейри з рахунком 6-3, 6-3.

Як повідомляє "Тенісний портал України", спочатку Монтейро, як і має бути, виходячи з рейтингу та турнірних результатів, був явним аутсайдером - коефіцієнт на його перемогу був більше 3.

Однак за кілька годин до початку матчу Монтейро став фаворитом. Подібна зміна коефіцієнтів відбувається у випадках, коли на перемогу одного з учасників роблять багато великих ставок. В результаті частина букмекерських контор зняла цей матч з лінії, тобто перестала приймати ставки.

«TIU отримала повідомлення щодо дивної активності на ставки під час матчу. Як і у всіх подібних випадках, ми проведемо розслідування, оцінимо ситуацію і будемо вживати відповідні дії», — йдеться в офіційній заяві Tennis Integrity Unit.

Проте відзначимо, що єдину попередню очну зустріч між тенісистами виграв у липні цього року саме Монтейро — в першому колі турніру в Гштаді, Швейцарія.