Світоліна і Цуренко будуть сіяними на останньому турнірі Великого Шолома в цьому році US Open

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко увійшли в список сіяних тенісисток на Відкритому чемпіонаті США (US Open). Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на твіттер журналіста Хосе Моргадо.

Світоліна увійшла в топ-5 представниць посіву, отримавши четвертий номер, як і на Уїмблдоні. При цьому Еліна стане першою українкою в історії, яка зіграє на US Open в статусі четвертої ракетки планети. Її кращим результатом за п'ять виступів у США є вихід у третій раунд в останніх двох сезонах.

Цуренко потрапила в посів турніру Великого Шолома вперше і стала 28-ю ракеткою змагань. У минулому сезоні українка показала найкращий результат за шість виступів у Нью-Йорку — вихід у четвертий раунд.

Посів очолила чешка Кароліна Плішкова, а в топ-3 також увійшли румунка Сімона Халеп і іспанка Гарбіньє Мугуруса.

US Open-2017 пройде в Нью-Йорку з 28 серпня по 10 вересня. Жеребкування основної сітки намічене на 25 серпня. Діючою чемпіонкою турніру є німкеня Анжеліка Кербер.