Рафаель Надаль вперше за три роки став першою ракеткою світу

Іспанський тенісист Рафаель Надаль вперше за три роки повернув собі звання першої ракетки світу, очоливши рейтинг ATP, повідомляє офіційний сайт Асоціації тенісистів-професіоналів.

Надаль дійшов до 1/4 фіналу турніру в Цинциннаті, але британець Енді Маррей взагалі пропускав ці змагання, що й коштувало йому лідерства в рейтингу.

Читайте такожСвітоліна залишилася на четвертому місці в реєстрі WTA і втратила лідерство в чемпіонській гонціПри цьому друга ракетка світу Маррей всього на п'ять очок випереджає Роджера Федерера, який також минулого тижня не грав через травму.

Надаль в четвертий раз в кар'єрі став першою ракеткою світу і проводить 142-й тиждень в цьому статусі.

Зазначимо, що українець Олександр Долгополов піднявся в рейтингу на 8 позицій і тепер посідає 63-є місце. На дві позиції покращив своє розташування і Сергій Стаховський, який тепер є 97-м у рейтингу. У ще одного українця Іллі Марченка 162-е місце.