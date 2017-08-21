Світоліна залишилася на четвертому місці в реєстрі WTA і втратила лідерство в чемпіонській гонці

Українка Еліна Світоліна залишилася на четвертому місці в рейтингу кращих тенісисток світу, повідомляє офіційний сайт WTA.

Перемога Гарбіньє Мугуруси над Сімоною Халеп (6:1, 6:0) у вирішальному матчі турніру в Цинциннаті зіграла на руку Кароліні Плішковій, яка зберегла за собою першу сходинку. В той же час цей результат не дав Еліні Світоліній вперше в кар'єрі піднятися на третє місце в рейтингу WTA.

Трійка лідерів рейтингу виглядає так - 1. Плішкова, 2. Халеп, 3. Мугуруса.

Читайте такожСвітоліна вперше стала четвертою ракеткою світу, а також очолила чемпіонську гонкуУ Світоліної, яка поступилася в Цинциннаті на стадії 1/8 фіналу Юлії Гергес, залишається четверта позиція, на п'ятій сходинці розташувалася Каролін Возняцкі.

Зберегла 30-е місце в рейтингу WTA і друга ракетка України Леся Цуренко.

Опустилася на три рядки в реєстрі Катерина Бондаренко, яка посідає тепер 109-е місце. У Катерини Козлової - 115-е місце, у Ангеліни Калініної - 187-е.

Звертають на себе увагу і зміни в чемпіонській гонці - даний реєстр, нагадаємо, визначає склад учасниць фінального турніру WTA в Сінгапурі. За минулий тиждень Світоліна втратила першу сходинку в гонці, скотившись на третє місце. Лідирує тут іспанка Мугуруса, другою йде румунка Халеп.