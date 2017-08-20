Українські гімнасти завоювали срібло на Універсіаді, випередивши росіян

Українські гімнасти завоювали срібну медаль літньої Універсіади-2017, яка стартувала у тайванському місті Тайбей. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда, у складі якої виступали Євген Юденков, Владислав Гривко, Олег Верняєв, Ігор Радівілов та Петро Пахниюк, стала другою у командних змаганнях з результатом 257.900 бали. Перше місце дісталося збірній Японії (260.225 бали), третє – Росії (253.150).

Додамо, що Олег Верняєв на 6-ти снарядах показав кращий результат серед 122 спортсменів – 87.150 бали, також чудово виступив Євген Юденков (шостий результат – 82.950.).