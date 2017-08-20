Український плавець Михайло Романчук виграв "золото" Універсіади, встановивши рекорд

На літній Універсіаді, яка стартувала в китайському Тайбеї, український плавець Михайло Романчук виграв золоту медаль у фінальному запливі на 400 метрів вільним стилем, повідомляє офіційний сайт змагань.

21-річний українець встановив рекорд Універсіади на дистанції 400 метрів вільним стилем, здолавши дистанцію за 3:45:96.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з водних видів спорту Михайло Романчук завоював срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем.