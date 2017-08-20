Український плавець Михайло Романчук виграв "золото" Універсіади, встановивши рекорд
20:28, 20 серпня 2017Інше
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21-річний Романчук був кращим на дистанції 400 метрів.
Михайло Романчук / Swim Tim
На літній Універсіаді, яка стартувала в китайському Тайбеї, український плавець Михайло Романчук виграв золоту медаль у фінальному запливі на 400 метрів вільним стилем, повідомляє офіційний сайт змагань.
21-річний українець встановив рекорд Універсіади на дистанції 400 метрів вільним стилем, здолавши дистанцію за 3:45:96.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу з водних видів спорту Михайло Романчук завоював срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
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