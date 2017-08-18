Світоліна програла в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті

У Цинциннаті (США) завершився матч третього кола тенісного турніру Western & Southern Open, в якому українка Еліна Світоліна програла Юлії Гергес з Німеччини, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українка поступилася у двох партіях - 5:7, 4:6.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин. Протягом всієї гри на корті йшла рівна і напружена боротьба. Але, в кінцівках українка постійно програвала. У першій партії за рахунку 5:5 Гергес виграла два гейми поспіль, а в другому - за рахунку 4:4, німкеня виграла гейм на подачі суперниці, а потім знову зуміла взяти друге очко поспіль.

Таким чином, Світоліна вибула з турніру, перервавши свою переможну серію, що почалася минулого тижня на Відкритому чемпіонаті Канади в Торонто.

Як повідомляв УНІАН, з понеділка Світоліна стане 3-ю ракеткою світу.