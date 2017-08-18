Матч Світоліної на турнірі в Цинциннаті перенесли через дощ

В американському Цинциннаті в ніч на п'ятницю за київським часом пройшли лише п'ять з восьми матчів 1/8 фіналу тенісного турніру Western & Southern Open, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зокрема, через дощ не відбулася гра Еліна Світоліна - Юлія Герес (Німеччина).

Читайте такожСвітоліна з наступного понеділка стане як мінімум третьою ракеткою світуУ підсумку, цей матч був перенесений організаторами на п'ятницю і розпочнеться о 13.00 за місцевим часом (20.00 за Києвом). Переможниця цього матчу, при сприятливих погодних умовах, може провести гру 1/4 фіналу вже в ніч на суботу за київським часом, коли у Цинциннаті буде вечір п'ятниці.

Як повідомляв УНІАН, раніше Світоліна у матчі 1/16 фіналу здолала співвітчизницю Лесю Цуренко.

Перед турніром в США Світоліна виграла змагання в Торонто і стала четвертою ракеткою світу.