Цуренко розплакалася через помилку судді на матчболі проти Світоліної (відео)
Драма в матчі двох українок в 1/16 фіналу турніру в Цинциннаті.
При розіграшу матчболу у поєдинку двох українських тенісисток Світоліної і Цуренко в американському Цинциннаті Світоліна пробила в аут, але ніхто цього не помітив, крім Лесі Цуренко.
На той момент в Лесі не залишилося спроб взяти відеоповтор, повідомляє Трибуна.
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Як повідомляв УНІАН, підсумковий рахунок – 6:1, 6:4 на користь Світоліної.
Цуренко дуже засмутилася і висловила судді претензії після матчу. А коли йшла з корту, навіть розплакалася.
Нагадаємо, Еліна Світоліна з наступного тижня вперше в історії українського тенісу увійде до трійки найсильніших гравців планети.