Світоліна з наступного понеділка стане щонайменше третьою ракеткою світу

18:34, 17 серпня 2017
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Тим самим українка поб'є національний рекорд і для жіночого, і для чоловічого тенісу.

facebook.com/UkrainianTennisFederation

Еліна Світоліна наступного понеділка підніметься щонайменше на третю сходинку рейтингу WTA. Тим самим вона встановить новий національний рекорд. 

Про це повідомляє Федерація тенісу України

Читайте такожСвітоліна громить Цуренко в українському дербі в ЦинциннатіНаразі Еліна виступає на турнірі престижної серії Premier 5 в американському Цинциннаті. Відразу у трьох спортсменок за підсумками цього турніру є шанси очолити світовий рейтинг. Це Кароліна Плішкова, Сімона Халеп та Еліна Світоліна. Анжеліка Кербер і Каролін Возняцкі з цих перегонів вже вибули.

Більше того – поразка Кербер від Єкатерини Макарової на стадії другого кола гарантувала Світоліній щонайменше третє місце в рейтингу, яке наша співвітчизниця офіційно обійме в найближчий понеділок.

Таким чином Світоліна встановить абсолютний національний рекорд не лише серед дівчат, а й серед чоловіків. Нагадаємо, що Андрій Медведєв у 1994-му посідав четверту позицію професійного заліку. Тепер Еліна його випередить.

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Теги: #Світоліна рейтинг WTA