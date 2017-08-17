Світоліна з наступного понеділка стане щонайменше третьою ракеткою світу
Тим самим українка поб'є національний рекорд і для жіночого, і для чоловічого тенісу.
Еліна Світоліна наступного понеділка підніметься щонайменше на третю сходинку рейтингу WTA. Тим самим вона встановить новий національний рекорд.
Про це повідомляє Федерація тенісу України.
Читайте такожСвітоліна громить Цуренко в українському дербі в ЦинциннатіНаразі Еліна виступає на турнірі престижної серії Premier 5 в американському Цинциннаті. Відразу у трьох спортсменок за підсумками цього турніру є шанси очолити світовий рейтинг. Це Кароліна Плішкова, Сімона Халеп та Еліна Світоліна. Анжеліка Кербер і Каролін Возняцкі з цих перегонів вже вибули.
Більше того – поразка Кербер від Єкатерини Макарової на стадії другого кола гарантувала Світоліній щонайменше третє місце в рейтингу, яке наша співвітчизниця офіційно обійме в найближчий понеділок.
Таким чином Світоліна встановить абсолютний національний рекорд не лише серед дівчат, а й серед чоловіків. Нагадаємо, що Андрій Медведєв у 1994-му посідав четверту позицію професійного заліку. Тепер Еліна його випередить.