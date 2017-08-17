Ольга Харлан отримала від НОК ексклюзивну статуетку за ювілейне десяте визнання найкращою спортсменкою місяця в України

Вдесяте нагороду найкращої спортсменки місяця з рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки отримала Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, бронзова призерка Лондона-2012, дворазова призерка Ріо-2016 з фехтування на шаблях Ольга Харлан, повідомляє офіційний сайт НОК України.

Відзначимо, що окрім грошової премії та пам'ятного диплому, спеціально з нагоди рекордної, десятої відзнаки Ольги Харлан НОК України розробив новий, ексклюзивний дизайн статуетки - на ній 9 маленьких зображень статуеток найкращого спортсмена місяця з датою отримання цієї нагороди.

Цього визнання найтитулованіша фехтувальниця України отримала завдяки черговому тріумфу на чемпіонаті світу, який відбувся в німецькому Лейпцигу. В індивідуальній першості Харлан попри нещодавнє відновлення від травми довела, що є номером один у світі.

«Дуже складно підкорити олімп, але ще важче на ньому залишатися. Так ось Ольга – яскравий приклад людини, сильної спортсменки, яка змогла підкорити його й невпинно продовжує підтверджувати своє лідерство на міжнародній арені. Впевнений, у нашої п'ятиразової чемпіонки світу вистачить мотивації, бажання та сил виступити на своїй вже четвертій Олімпіаді й ми побачимо її успіхи в олімпійському Токіо-2020», - сказав під час нагородження Сергій Бубка.

Читайте такожХарлан виграла чемпіонат світу в індивідуальних змагання шаблістокГоловний олімпієць України привітав з високим визнанням НОК тренера Олі Юрія Марченка, який був відсутній на церемонії, але мав на це поважні причини (він знаходиться зі збірною з фехтування на літній Універсіаді в Тайбеї). Президент НОК висловив подяку Федерації фехтування України на чолі з її президентом, Олімпійським чемпіоном Вадимом Гутцайтом за злагоджену, а тому й ефективну роботу. Бубка також подякував за підтримку у підготовці Ольги Харлан фізкультурно-спортивному товариству «Динамо» та присутньому на нагородженні першому заступнику голови Віктору Коржу.

В свою чергу, героїня спортивного липня висловила щирі слова подяки Сергію Бубці за підтримку. «Ваша постійна увага, щира підтримка дуже багато значить для мене! Після кожного мого виступу ви одним з перших мене вітаєте. Це безмежно приємно!», - сказала Ольга. Титулована спортсменка також побажала Олегу Верняєву, на рахунку якого на одну нагороду НОК менше, наздогнати її та отримати ювілейну відзнаку.