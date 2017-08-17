Світоліна громить Цуренко в українському дербі в Цинциннаті

В Цинциннаті (США) в ніч на четвер відбулися матчі другого кола тенісного турніру Western & Southern Open, в рамках якого Еліна Світоліна обіграла свою співвітчизницю Лесю Цуренко, повідомляє офіційний сайт турніру.

Світоліна у статусі четвертої ракетки світу була звільнена від ігор першого кола змагань, а в другому - зійшлася з співвітчизницею Цуренко. Боротьби в цьому матчі, як часто буває в іграх спорстменок з однієї країни, не вийшло. Еліна була на голову сильніше Лесі і буквально розгромила опонентку - 6:1, 6:4.

Читайте такожСвітоліна вперше стала четвертою ракеткою світу, а також очолила чемпіонську гонку

В 1/8 фіналу змагань Світоліна зіграє в ніч на п'ятницю за київським часом з Юлією Гергес з Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, Western & Southern Open проходить в Цинциннаті (США) з 12 по 20 серпня.