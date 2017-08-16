Українець Долгополов припинив свою участь на тенісному турнірі в Цинциннаті

Перша ракетка України Олександр Долгополов поступився у другому раунді турніру серії Masters 1000 в Цинциннаті. У двох сетах наш тенісист програв 23-й ракетці світу австралійцю Ніку Кіріосу. Рахунок зустрічі – 3:6, 6:7.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин. За цей час українець двічі подав навиліт, допустив 7 подвійних помилок і реалізував 1 брейк-пойнт. У свою чергу Кіріос зробив 16 ейсів, при 6 подвійних помилках і трьох брейках.

Таким чином, українець вибув з розіграшу турніру в Цинциннаті і пропустив австралійця в третій раунд, де зіграє з Іво Карловичем.

Відзначимо, що Долгополов вийшов в основну сітку через кваліфікацію, а в першому раунді обіграв свого торішнього кривдника Кевіна Андерсона.