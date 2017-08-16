Долгополов виграв третій матч поспіль на турнірі в Цинциннаті

В Цинциннаті (США) завершився матч першого кола чоловічого тенісного турніру Western & Southern Open, в якому українець Олександр Долгополов обіграв Кевіна Андерсона з ПАР, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився у двох партіях з рахунком 6:4, 7:6.

Українець вів гру протягом всього матчу, зробивши "зайвий брейк" на подачі суперника в першій партії, а потім виявився сильнішим на тай-брейку другого сету.

Читайте такожУкраїнське дербі на тенісному турнірі в Цинциннаті: Світоліна зіграє з ЦуренкоТаким чином, Долгополов виграв у Цинциннаті третій матч поспіль, з урахуванням двох раундів кваліфікації.

У другому колі суперником нашого спортсмена стане Нік Кіргіос з Австралії.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Цинциннаті проходить з 13 по 20 серпня і є одним з останніх етапів підготовки до Відкритого чемпіонату США.