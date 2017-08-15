Крат в третій раз поспіль став чемпіоном України з велотріалу

У Хоролі (Полтавська обл.) відбувся чемпіонат України з велотріалу, де перемогу в третій раз поспіль здобув Владислав Крат, повідомляє Федерація велосипедного спорту України.

Найсильніші українські спортсмени змагалися у п'яти категоріях: діти, юніори, любителі, експерти та еліта. З'ясовували найсильнішого велосипедисти на найрізноманітніших перешкодах, серед яких були дерев'яні колоди, піддони, котушки, бетонні блоки, каміння, бочки і покришки.

Основну увагу глядачів на старті було залучено до старту еліти, який увійшов до календаря Міжнародного союзу велосипедистів (UCI). Тут обійшлося без сенсацій: напружена боротьба за перемогу розгорнулася між двома провідними триалистами України Владиславом Кратом, що представляють Полтаву, і Владиславом Чернишом з Харкова. У підсумку, чемпіоном країни вже втретє поспіль став Крат, а Черниш завершив змагання на другому місці. Саме ці два велосипедиста зазвичай представляють Україну на міжнародній арені. Перемога Крата в кінцевому рахунку виявилася досить впевненої: 29 штрафних бала проти 38 у Черниша. Третя позиція дісталася ще одному відомому спортсмену Яну Соколовському з Рівного. Зачепитися за «золото» або «срібло» з 86-ма штрафними очками у нього, втім, шансів не було.

«Розвиток тріалу в Україні – відмінний приклад того, як люди без зайвих слів та пафосу беруть справу в свої руки і виводять його на новий рівень. Я дуже вдячний організатору заходу Олександру Крату за його ініціативу. Проекти на кшталт KraTriaLand – саме те, що рухає український велоспорт вперед. Думаю, що велотріал відноситься до тим молодим і прогресуючим дисциплін, тренди розвитку яких нам ні в якому разі не можна упустити. На щастя, у нас є талановиті спортсмени, які захоплені своєю справою і прогресують з року в рік», — зазначив президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.

Велотріал — дисципліна маунтинбайку, що полягає в подоланні перешкод на велосипеді. Перешкоди можуть бути самими різними, природними або штучними: парапети, камені, колоди, дошки і т. д. Головною метою є подолання серії перешкод, не спираючись ногами, руками та іншими частинами тіла. На сьогоднішній день велотріал — досить відомий вид екстремального спорту. Проводяться великі світові змагання. Зараз основні центри тріалу — Франція, Іспанія, Англія, Бельгія, Швейцарія, Німеччина і деякі інші країни Європи. Останнім часом тріал стає все популярнішим, рівень спортсменів зростає все швидше і ставляться немислимі рекорди: стрибок з місця через планку на висоті 142 см і багато інших.