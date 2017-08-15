Українське дербі на тенісному турнірі в Цинциннаті: Світоліна зіграє з Цуренко

В американському Цинциннаті стартував престижний тенісний турнір серії Premier 5 з призовим фондом в 2 536 154 долара.

У першому раунді українка Леся Цуренко обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову з рахунком 5:7, 7:6, 6:0.

У другому колі Леся зустрінеться зі своєю співвітчизницею Еліною Світоліною, яка, нагадаємо, в понеділок вперше в кар'єрі піднялася на 4-ту позицію в рейтингу WTA. Зазначимо, що Світоліна завдяки високому рейтингу була звільнена від виступу в першому колі.

До цього Світоліна і Цуренко грали одна проти одної два рази – в 2011-му і 2012 роках. У перший раз перемогла Цуренко, у другий – Світоліна.