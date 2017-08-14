Федерер знімається з турніру в Цинциннаті через травму, Надаль гарантовано очолить рейтинг

Швейцарець Роджер Федерер не зіграє на турнірі серії "Мастерс" в Цинциннаті на цьому тижні. Знаменитий тенісист пропустить турнір у США через травму спини, яку він отримав під час вчорашнього фіналу в Монреалі.

Таким чином, Рафаель Надаль гарантовано очолить рейтинг АТР в наступний понеділок, незалежно від результатів у Цинциннаті, повідомляє Великий теніс України.

Чинний лідер АТР Енді Маррей при цьому не виступить на Western & Southern Open, де в цьому році йому потрібно було захищати очки за фінал.

31-річний Надаль вперше з червня 2014 року повернеться на перше місце в чоловічій класифікації.