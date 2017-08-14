Світоліна: Це приголомшливі відчуття - бути четвертою ракеткою світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу на одному з найстаріших жіночих турнірів - Відкритому чемпіонаті Канади (старше тільки два турніри Великого Шолома — Вімблдон і US Open).

"Кажуть, моя найкраща сторона — це те, що я боєць на корті. Це все тому, що в дитинстві я дуже хотіла виграти у мого брата Юліана. І мені знадобилося п'ять або шість років, щоб зробити це. Мені здається, це дійсно дуже допомогло мені".

На думку Світоліної, вона набула дуже великого досвіду.

"За роки в турі я можу сказати, що як людина я стала мудрішою, а як гравець — досвідченішою. Я пізнала , що таке вигравати і програвати важкі матчі — все це частина моєї кар'єри. Я рада, що перемогла стільки гравців топ-5 в цьому році, це додає мені впевненості.

Але мені ще є над чим працювати, є що поліпшити у своїй грі. Я завжди думаю про те, а що б я ще могла поліпшити, і моя команда допомагає мені у цьому".

Нагадаємо, Світоліна вперше в історії жіночого тенісу України стала четвертою ракеткою світу.

"Це приголомшливі відчуття — бути четвертою ракеткою світу. Я всього лише в одному кроці від того, щоб побити загальноукраїнський рекорд Андрія Медведєва — адже це завжди було моєю метою — стати найбільш високорейтинговим гравцем в історії українського тенісу. Я дуже мотивована, сподіваюся, що вдасться досягти цієї мети в цьому році. Для мене дуже важлива підтримка українців і я дуже ціную її".

Еліна розповіла про свою мету на залишок нинішнього сезону.

"Я дуже хочу потрапити в Сінгапур (фінальний турнір WTA. - Ред.), але моя головна мета — залишатися здоровою. Тоді з моїм тенісом буде все в порядку, і тоді я зіграю на Підсумковому турнірі», — цитує Світоліну офіційний сайт WTA.