Легкоатлет Богдан Бондаренко: Коли в тебе є медаль, всі з тобою фотографуються, а коли травма, ситуація змінюється

Український легкоатлет, чемпіон світу 2013 року Богдан Бондаренко прокоментував свій невдалий виступ в останній день першості світу-2017 у Лондоні.

За словами Бондаренка, які наводить прес-служба Федерації легкої атлетики України, останнім часом його турбує пошкодження стопи, яке не дало виступи на повну силу.

"На розминці відчув на стопі спазм м’язу, що на психологічному рівні не давало відштовхнутися. Тобто ти ставиш ногу, а організм тобі говорить: «Ні, стій! Не можна так робити, зараз вона зламається». Були такі позиви, я намагався їх подолати, але було складно. Хоча на позначці 2,32 метри друга і третя спроби були хорошими. Медаль була зовсім поруч…"

За словами екс-чемпіона світу, пошкодження стопи - його хронічна травма, яка ускладнилася буквально за місяць до першості світу.

"Востаннє я стрибав у задоволення у 2014 році. У 2015-му неправильне самолікування (неправильний компрес) привело до того, що в нозі була велика дірка. 2016-й – проблеми з зубами, гайморит. І зараз, у березні, травмував коліно на зборі у ПАР, у результаті чого ми втратили місяць. А у липні, за місяць до чемпіонату світу, на тренуванні сталася проблема зі стопою. Ми робили все, що могли. Їздили лікуватися, нам дуже добре допомогли… Але дива не сталося, хоча все було дуже близько".

Крім того, Бондаренко відзначив, що звик викладатися на повну на кожному турнірі.

"Я виступаю за Україну, тож викладаюся завжди на всі сто відсотків, і це дає про себе знати. Хочеться, щоб поряд були люди, які більше намагалися зрозуміти, допомагали відновитися. Бо коли у тебе медаль, є купа людей, які з тобою фотографуються. Але коли ти лишаєшся наодинці з травмами, ситуація змінюється. Добре, що є люди, які допомагають і підтримують. Хочеться, щоб вони лишалися і не залишали нас".

Нагадаємо, Богдан Бондаренко посів дев'яте місце у стрибках у висоту на ЧС-2017. Єдину українську медаль на першості планети здобула Юлія Левченко. Вона стала срібною призеркою у стрибках у висотку серед жінок.