Світоліна вперше стала четвертою ракеткою світу, а також очолила чемпіонську гонку

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна повторила рекорд свого співвітчизника Андрія Медведєва і стала четвертою ракеткою світу після перемоги на турнірі серії Premier 5 в Торонто.

Українка, а також інша фіналістка Rogers Cup Каролін Возняцкі піднялися в рейтингу WTA і змістили Гарбіньє Мугурусу з четвертої на шосту сходинку.

Світоліна оновила рекорд для жіночого тенісу України. Жодна спортсменка в цьому виді спорту з нашої країни не піднімалася так високо.

Першою ракеткою світу залишається чешка Кароліна Плішкова. На другому місці Сімона Халеп, яку Світоліна, нагадаємо, легко обіграла в півфіналі Rogers Cup. Третю позицію посідає Анжеліка Кербер.

Друга ракетка України Леся Цуренко залишилася на 30-му рядку рейтингу. Катерина Бондаренко - на 106-му місці, а Катерина Козлова (115) та Ангеліна Калініна (188) піднялися на одну сходинку.

Крім того, Світоліна за минулий тиждень піднялася з п'ятого на перше місце у чемпіонській гонці, де враховуються виключно очки 2017 року. Чемпіонська гонка визначає склад учасниць фінального турніру сезону - Фіналу туру WTA в Сінгапурі.