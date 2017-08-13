Еліна Світоліна виграла п'ятий трофей в сезоні - Відкритий чемпіонат Канади

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла престижний турнір Rogers Cup у Торонто, або Відкритий чемпіонат Канади, обігравши у фінальному матчі екс-першу ракетку світу Каролін Возняцкі – 6:4, 6:0.

Це був п'ятий фінал Світоліної в цьому сезоні – вона виграла всі. Для Возняцкі фінальний матч в Торонто став шостим в сезоні, і всі шість попередніх датчанка програла.

Зазначимо, що три з п'яти трофеїв завойовані Еліною в цьому сезоні в престижній серії Premier 5, яка поступається лише турнірам серії Великого Шолома (титули в Дубаї, Римі і Торонто).

Українка отримає за перемогу 502 тисячі доларів призових.

По ходу турніру Світоліна також обіграла Дарину Касаткіну (7:6, 6:4), Вінус Вільямс (6:2, 6:1), Гарбіньє Мугурусу (4:6, 6:4, 6:3) і Симону Халеп (6:1, 6:1).