Українець Ігор Главан прийшов до фінішу четвертим на ЧС з легкої атлетики

Український легкоатлет Ігор Главан був дуже близький до п'єдесталу пошани на чемпіонаті світу в Лондоні. У змаганнях зі спортивної ходьби на 50 км наш спортсмен фінішував четвертим, повідомляє офіційний сайт змагань.

26-річний українець програв трохи більше 20 секунд парі японців Хіроокі Араї і Каї Кобайши, які посіли відповідно 2-е та 3 місця. 23 секундами українець поступився бронзовому призеру і 25 секундами - срібному.

Беззаперечну перемогу здобув чинний рекордсмен світу в цій дисципліні француз Іоанн Діні. Він випередив найближчого переслідувача на 8 хвилин і встановив новий рекорд чемпіонатів світу - 3 години 33 хвилин 12 секунд.

Ігор Главан, який має срібло чемпіонату світу зі спортивної ходьби на дистанції 50 км, показав свій найкращий результат у сезоні (3:41:42).

Ще два українці фінішували в Лондоні в топ-30. Іван Банзерук посів 19-е місце (3:49:49), а Мар'ян Закальницкий посів 27-е місце (3:57:29).