Еліна Світоліна вийшла у фінал престижного турніру Rogers Cup у Канаді, розгромивши румунку Халеп

У канадському Торонто визначилися фіналісти тенісного турніру серії Premier 5 - Rogers Cup.

Українка Еліна Світоліна вибила з корту одну з найкращих у світі румунку Сімону Халеп, не залишивши їй шансів - 6:1, 6:1.

Поєдинок проходив під повним контролем Світоліної. У першому сеті лише за рахунку 5:0 на свою користь вона дозволила суперниці виграти один гейм. Немов під копірку події розгорталися і в другій партії, з однією відмінністю - за рахунку 5:0 Світоліна не використала свою подачу, не зумівши виграти сет в "суху". Однак Халеп, досягнувши мінімального локального успіху, тут же поступилася у наступному геймі.

Легка перемога Світоліної стала реваншем за прикру поразку від Халеп у чвертьфіналі Ролан Гаррос.

Зазначимо, що на шляху до фіналу Rogers Cup українська тенісистка обіграла найбільш стабільних і титулованих спортсменок - американку Вінус Вільямс, іспанку Гарбіньє Мугурусу і румунку Сімону Халеп.

Суперницею Еліни у вирішальній зустрічі стане екс-перша ракетка світу датчанка Каролін Возняцкі.