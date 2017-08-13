Трагедія Усейна Болта в його останньому забігу в кар'єрі: ямаєць зійшов з дистанції в естафеті

У передостанній день чемпіонату світу з легкої атлетики в Лондоні відбувся останній забіг в кар'єрі легендарного ямайського спринтера Усейна Болта - в естафеті 4х100 метрів.

Болт, який втік на останньому етапі, отримав естафетну паличку і помчав до фінішу, однак після декількох десятків метрів впав на доріжку, корчачись від болю. Відразу після фінішу на допомогу атлету кинулися лікарі, а організатори змагань підігнали навіть інвалідний візок.

Втім, Болт зумів сам піднятися на ноги і в оточенні своїх співвітчизників, накульгуючи, покинув трасу.

Виграла естафету збірна Великобританії. Господарі першості планети на 0,05 секунди випередили головного фаворита – збірну США. Результат британців - 37.47 сек, у команди США - 37.52, третє місце у японців - 38.04.

Нагадаємо, в суботу ввечері 19-річна Юлія Левченко завоювала першу медаль для України на чемпіонаті світу.

Завтра головні надії України пов'язані зі стрибуном у висоту Богданом Бондаренком, який пробився у фінал.