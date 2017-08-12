Юлія Левченко виграла срібло чемпіонату світу з легкої атлетики у стрибках у висоту

У Лондоні завершилися змагання чемпіонату світу з легкої атлетики в секторі для стрибків у висоту серед жінок, де українка Юлія Левченко посіла 2-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка з першої спроби почергово здолала плану на висоті 1,84, 1,88, 1,92, 1,95, 1,97 і 1,99 метра і після останнього свого стрибка навіть вийшла в лідери. На висоті 2 метри 01 сантиметр українка подолала планку з другої спроби завоювавши срібло в боротьбі з Камілою Ліквінко з Польщі.

А на висоті 2 метри 03 сантиметри українка програла в боротьбі за золото Марії Ласіцкене з Росії.

Результат 2,01 став найкращим у кар'єрі Левченко.

Ця медаль стала першою для збірної України на чемпіонаті світу в Лондоні.