Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру в Торонто

У Торонто (Канада) завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру Rogers Cup, в якому Еліна Світоліна обіграла Гарбіньє Мугурузу з Іспанії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 4:6, 6:4, 6:3.

Цікаво, що через негоду в Торонто цей матч розтягнувся на два дні.

Читайте такожХлопець на першому місці: Світоліна назвала п'ять речей, за яким сумує на турнірахНапередодні суперниці встигли провести лише одну партію. І українка пішла на перерву, програючи в рахунку - 4:6. Втім, сьогодні гра значно змінилася. Світоліна володіла ініціативою, виграла другу партію - 6:4. У вирішальному сеті Світоліна і зовсім громила суперницю, ведучи по ходу матчу з рахунком 5:2. Втім, наприкінці суперниці по черзі азяли подачі і партія завершилася з перевагою українки в три очки.

У півфіналі Світоліна зіграє з румункою Сімоною Халеп, яка сьогодні в паралельному матчі на іншому корті обіграла Каролін Гарсію - 6:4, 6:2.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Торонто проходить з 6 по 13 серпня.