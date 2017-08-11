Світоліна розтрощила Вінус Вільямс і вийшла в чвертьфінал турніру в Торонто

У Торонто (Канада) в ніч на п'ятницю відбувся матч 1/8 фіналу тенісного турніру Rogers Cup, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Вінус Вільямс зі США - 6:2, 6:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч тривав рівно 1 годину.

За цей час українка жодного разу не дала можливості засумніватися в своїй перевазі. Наша спортсменка постійно вела в рахунку і віддала американській тенісистці лише три гейми.

У чвертьфіналі, в ніч на суботу, Світоліна зіграє з Гарбіньє Муурузою з Іспанії.

Rogers Cup проходить в Торонто з 5 по 13 серпня і є одним з етапів підготовки до змагань "Великого Шолома" - Відкритого чемпіонату США з тенісу.