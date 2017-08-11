Світоліна розтрощила Вінус Вільямс і вийшла в чвертьфінал турніру в Торонто
09:21, 11 серпня 2017Інше
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Матч завершився з рахунком 6:2, 6:1.
Світоліна розгромила Вільямс на турнірі в Канаді / Reuters
У Торонто (Канада) в ніч на п'ятницю відбувся матч 1/8 фіналу тенісного турніру Rogers Cup, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Вінус Вільямс зі США - 6:2, 6:1, повідомляє офіційний сайт турніру.
Матч тривав рівно 1 годину.
За цей час українка жодного разу не дала можливості засумніватися в своїй перевазі. Наша спортсменка постійно вела в рахунку і віддала американській тенісистці лише три гейми.
У чвертьфіналі, в ніч на суботу, Світоліна зіграє з Гарбіньє Муурузою з Іспанії.
Rogers Cup проходить в Торонто з 5 по 13 серпня і є одним з етапів підготовки до змагань "Великого Шолома" - Відкритого чемпіонату США з тенісу.
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