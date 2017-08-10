Перший після відходу Болта фінал 200-метрівки ЧС виграв турок азербайджанського походження Гулієв

У Лондоні (Великобританія) завершився черговий день чемпіонату світу з легкої атлетики, де у фіналі на дистанції 200 метрів - першої після закінчення кар'єри Усейна Болта - перемогу здобув спортсмен з Туреччини азербайджанського походження Раміль Гулієв, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гулієв пробіг дистанцію за 20,09 секунди.

Слідом за ним фінішував Уейд ван Некерк з ПАР (20,11), третім - Джерем Річардс із Тринідаду і Тобаго - той же результат, що і у ван Некерка.

Як повідомляв УНІАН, Болт завершив кар'єру фінальним забігом на 100 метрів на ЧС-2017 в Лондоні, де поступився двом американцям.