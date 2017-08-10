179 спортсменів представлять Україну на Всесвітній літній Універсіаді

З 19-го по 30 серпня у китайському Тайбеї проходитиме 29 Всесвітня літня Універсіада, яка збере понад 12 тисяч атлетів зі 160 країн світу.

Як повідомляє офіційний сайт НОК, Україну на цих стартах представлятиме 179 студентів-спортсменів з 55 ВИШів, які вестимуть боротьбу у 14-ти з 22 видів спорту. А саме: баскетболі (чол.), важкій атлетиці, волейболі (жін., чол.), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тхеквондо, фехтуванні, футболі та ушу.

Найтитулованішими у нашій команді є олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв і бронзовий медаліст – Ігор Радівілов.

Раніше на світовий та європейський подіуми підіймались: плавці Андрій Говоров, Михайло Романчук, стрибуни у воду Олександр Горшковозов, Олег Колодій, Максим Долгов, Вікторія Кесар, стрілки з лука Георгій Іваницький, Лідія Січенікова, тхеквондистка Ірина Ромолданова, представники фехтування Анатолій Герей, Ксенія Пантелєєва, Анфіса Почкалова, важкоатлетка Ірина Деха, легкоатлетки Ірина Геращенко, Ольга Бібік та інші.