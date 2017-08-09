Російських легкоатлетів виключили зі змагань Всесвітньої Універсіади-2017

Російські легкоатлети не допущені до участі в літній Універсіаді, яка з 19-го по 30 серпня пройде в столиці Тайваню Тайбеї. Про це повідомив президент Російського студентського спортивного союзу Сергій Сейранов.

"Наші легкоатлети не будуть виступати на Універсіаді ні в якому статусі, так нічого і не вийшло. Планувалося, що туди поїдуть 11 осіб, але ми так і не отримали жодних роз'яснень від Міжнародної федерації студентського спорту на тему, як нейтральні спортсмени будуть брати участь у змаганнях. Незрозуміло було, як вносити їх в базу даних. Жодного нашого легкоатлета немає в списках учасників Універсіади", - заявив Сейранов в коментарі ТАСС.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) призупинила членство Всеросійської федерації легкої атлетики з листопада 2015 року через низку позитивних допінг-проб російських спортсменів.