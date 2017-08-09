На Львівщині відбувся чемпіонат Європи з автомодельного спорту

На Львівщині, у місті Стрий, завершився 66-й чемпіонат Європи з автомодельного спорту. Участь у змаганнях взяли представники 13 європейських країн: Білорусі, Болгарії, Великобританії, Естонії, Італії, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, Угорщини, Франції, Швейцарії та України. На змагання суперники виставили 134 кордові моделі, повідомляє прес-служба Спортивного комітету України.

Високий клас світових та європейських лідерів автомодельного спорту підтвердили українські та естонські автомоделісти, які перемогли у п'яти з шести класів.

Зокрема, Андрій Якимів (м. Тернопіль) переміг у двох класах кордових моделей: клас 1 (1.5 куб. см) та клас 3 (3.5 куб. см.), естонці Лембіт Вахер - у класі кордових моделей 2 (2.5 куб. см.), Тійт Луман - у класі 4 (5 куб. см.) та Андо Рохтметс - клас 5 (10 куб. см.). Одна медаль найвищої проби в активі російського автомоделіста Микола Кубасова - клас 3b (3,5 куб. см.).

Срібло вибороли троє наших автомоделістів: Тарас Прядка, який вів запеклу боротьбу за перше місце, однак завершив змагання срібною медаллю у класі 3b (3.5 куб. см.), Володимир Смольніков - у класі у класі 2 (2.5 куб. см.) та Валерій Вагін - у класі 4 (5 куб. см.). Бронзовим призером української збірної став Андрій Смольніков - у класі 3 (3.5 куб. см).

Чемпіонами Європи 2017 року в командному заліку стала збірна Естонії, яка зуміла набрати 2 563 залікових очок. Українські спортсмени посіли друге місце у командному заліку, набравши 2 277 залікових очок.