У МОК допустили включення кіберспорту в програму Олімпійських ігор

Кіберспорт може увійти в програму літніх Олімпійських ігор 2024 року. Про це сказав триразовий переможець ОІ у веслуванні на байдарках і каное, член Міжнародного олімпійського комітету Тоні Естанге, передає Associated Press.

Читайте такожКіберспорт суперечать олімпійським цінностям - глава МОК Томас Бах«Молодь зацікавлена в кіберспорті. Давайте поглянемо на це. Давайте зустрінемося з ними і спробуємо навести мости. Я не хочу відразу говорити "ні". Думаю, цікаво взаємодіяти з представниками кіберспорту, щоб краще зрозуміти цей процес і дізнатися, чому він має такий успіх», — заявив Естанге.

У вересні на 130-й сесії МОК в Лімі столицею літніх Олімпійських ігор 2024 року офіційно назвуть Париж. Остаточний список видів спорту, які будуть представлені на ОІ в столиці Франції, оголосять після Олімпіади 2020 року в Токіо.

У квітні цього року про можливе включення кіберспорту в олімпійську програму заявляла голова комісії спортсменів МОК Анджела Руджеро.