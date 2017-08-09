Хлопець на першому місці: Світоліна назвала п'ять речей, за якими сумує на турнірах

Еліна Світоліна стала героїнею рубрики High Five, яку запустили організатори турніру Rogers Cup. Українка, яка посіяна в Торонто під п'ятим номером, повинна була назвати 5 речей, за якими вона сумує найбільше під час турнірів. Як повідомляє Xsport, список Еліни виглядає наступним чином:

1. Бойфренд

2. Батьки

3. Бабуся

4. Собака

5. Українська їжа

Нагадаємо, що Світоліна вдало стартувала на Rogers Cup. У двох сетах вона здолала росіянку Дар'ю Касаткіну і вийшла у третє коло. Її потенційної суперницею в третьому раунді є американка Вінус Вільямс.