Хлопець на першому місці: Світоліна назвала п'ять речей, за якими сумує на турнірах
13:04, 09 серпня 2017Інше
260
Українська тенісистка склала незвичайний рейтинг.
Еліна Світоліна / Twitter @ElinaSvitolina
Еліна Світоліна стала героїнею рубрики High Five, яку запустили організатори турніру Rogers Cup. Українка, яка посіяна в Торонто під п'ятим номером, повинна була назвати 5 речей, за якими вона сумує найбільше під час турнірів. Як повідомляє Xsport, список Еліни виглядає наступним чином:
1. Бойфренд
2. Батьки
3. Бабуся
4. Собака
5. Українська їжа
Нагадаємо, що Світоліна вдало стартувала на Rogers Cup. У двох сетах вона здолала росіянку Дар'ю Касаткіну і вийшла у третє коло. Її потенційної суперницею в третьому раунді є американка Вінус Вільямс.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter