Кабмін створив східний і західний центри олімпійської підготовки з легкої атлетики

Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про утворення державних установ "Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики" і "Західний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну без обговорення.

Документом також вносяться зміни до деяких постанов уряду.