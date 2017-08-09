Кабмін створив східний і західний центри олімпійської підготовки з легкої атлетики
12:43, 09 серпня 2017Інше
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Рішення прийнято сьогодні на засіданні Кабінету міністрів без обговорення.
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Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про утворення державних установ "Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики" і "Західний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики".
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну без обговорення.
Документом також вносяться зміни до деяких постанов уряду.
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