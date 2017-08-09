Світоліна обіграла росіянку Касаткіну і вийшла у третє коло Rogers Cup у Торонто

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у третє коло турніру WTA Rogers Cup, який проходить в Торонто. У другому раунді Еліна обіграла 20-річну росіянку Дар'ю Касаткіну з рахунком 7:6 (7:4), 6:4.

Поступаючись по ходу другого сету 0:4, українка зробила неймовірний камбек, вирвавши у суперниці 6 геймів поспіль.

Після матчу Світоліна поділилася відчуттями.

"Трохи втомилася, це був непростий поєдинок. Я почала не так добре, як хотілося б, робила багато невимушених помилок. Просто намагалася грати і потрапляти в корт, вже потім стала грати агресивніше і сам матч навіть виграла віннером. Як мені вдалося зробити камбек у другому сеті? Психологічно я була готова до третьої партії, сказала собі відпустити ситуацію, не думати про рахунок, а просто продовжувати ", - розповіла Світоліна, яку цитує btu.org.ua.

Суперниця Еліни по третьому колу визначиться сьогодні в протистоянні американки Вінус Вільямс і чешки Катержини Синякової.