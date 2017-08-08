26 легкоатлетів на чемпіонаті світу в Лондоні заразилися загадковим вірусом, серед них є українці

В одному з готелів Лондона, де проживають учасники чемпіонату світу з легкої атлетики, була виявлена вірусна інфекція, повідомляє mir-la.com. Більше 25 спортсменів з України, Естонії, Німеччини та інших країн постраждали від захворювання.

За словами Олени Орлової, яка представляє спортсменів, які виступають під нейтральним прапором, інфекція поширюється повітряно-крапельним шляхом, і перші 24 години після зараження є найважчими для хворого.

«У нашому готелі серйозні проблеми з інфекційним захворюванням, виявлена ротавірусна інфекція, захворіло багато спортсменів з Німеччини, Естонії, Ботсвани та інших країн. Найбільший удар хвороба завдала по збірній Німеччини. Особливість хвороби в тому, що людина хворіє протягом 24 годин і 24 години є носієм вірусу. В даний час Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій вирішує, що з цим робити».

На даний момент 26 постраждалих спортсменів знаходяться в медичному ізоляторі. Серед них – олімпійський чемпіон з метання диску Роберт Хартінг, а також дворазовий чемпіон світу у штовханні ядра Давид Шторль.