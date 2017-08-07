Українка Яна Беломоіна достроково виграла Кубок світу-2017 з маунтинбайку

Українська велогонщиця Яна Беломоіна достроково забезпечила собі перемогу в загальному заліку Кубка світу 2017 року з маунтинбайку.

Вчора в канадському Мон-Сен-Анн Яна Беломоіна здобула перемогу на передостанньому, п'ятому етапі Кубка світу з маунтинбайку в олімпійській дисципліні крос-кантрі, випередивши легендарну француженку Полін Ферран-Прево і канадку Кетрін Пендрел.

Це дозволило Беломоіній достроково забезпечити собі перемогу в загальному заліку Кубка світу з маунтинбайку, повідомляє Sportarena.

Загальний залік Кубка світу:

Заключний, шостий етап Кубка світу пройде 26-27 серпня в італійському Валь ді Соле. Однак для Беломоіної, яка виграла три з п'яти етапів, що вже відбулися, турнірного значення останній етап вже не матиме.