Українка Яна Беломоіна достроково виграла Кубок світу-2017 з маунтинбайку

14:46, 07 серпня 2017
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Наша спортсменка забезпечила собі перемогу заздалегідь, за один етап до кінця змагань.

Яна Беломоина виграла Кубок світу-2017 / UCI Mountain Bike

Українська велогонщиця Яна Беломоіна достроково забезпечила собі перемогу в загальному заліку Кубка світу 2017 року з маунтинбайку.

Вчора в канадському Мон-Сен-Анн Яна Беломоіна здобула перемогу на передостанньому, п'ятому етапі Кубка світу з маунтинбайку в олімпійській дисципліні крос-кантрі, випередивши легендарну француженку Полін Ферран-Прево і канадку Кетрін Пендрел.

Це дозволило Беломоіній достроково забезпечити собі перемогу в загальному заліку Кубка світу з маунтинбайку, повідомляє Sportarena.

Загальний залік Кубка світу:

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Заключний, шостий етап Кубка світу пройде 26-27 серпня в італійському Валь ді Соле. Однак для Беломоіної, яка виграла три з п'яти етапів, що вже відбулися, турнірного значення останній етап вже не матиме.

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Теги: #Яна Беломоіна Кубок світу#Яна Беломоіна маунтинбайк