Українка Цуренко піднялася на 30-е місце в рейтингу кращих тенісисток світу, Світоліна - п'ята

В оновленому рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) українка Леся Цуренко, яка вийшла в чвертьфінал турніру в Стенфорді, піднялася на дві позиції і тепер посідає 30-е місце в світі. Це лише трохи гірше її особистого рекорду. У липні цього року вперше в своїй кар'єрі Цуренко посідала 29-е місце.

Краща тенісистка України Еліна Світоліна зберегла свої позиції і, як і раніше, знаходиться на п'ятому місці в світовому рейтингу. Очолює рейтинг WTA чешка Кароліна Плішкова.

Відзначимо, що в чоловічому рейтингу ATP вся трійка провідних українських спортсменів погіршила свої позиції. Олександр Долгополов опустився з 70-го на 71 місце, Сергій Стаховський - з 113-го на 115-е, а Ілля Марченко - з 158-го на 163-є. На вершині списку - британець Енді Маррей.