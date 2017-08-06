Українка Аліна Шух стала 14-ю в змаганнях з семиборства на ЧС з легкої атлетики в Лондоні

Українка Аліна Шух посіла 14-е місце в семиборстві на чемпіонаті світу в Лондоні. Для 18-річної українки цьогорічний мундіаль став дебютним, і серед 31-ї учасниці, які стартували в цьому вигляді, вона була наймолодшою.

Перед останнім видом - бігом на 800 метрів - Аліна Шух йшла на 16-й позиції. Стартувавши у другому забігу, Аліна довгий час йшла на другому місці, однак на останній сотні метрів пропустила вперед ще двох суперниць і стала четвертою. Час 2:15.84 приніс їй 881 очко.

Завдяки цьому результату в підсумковій таблиці юна спортсменка додала дві позиції і стала 14-ю.

За всі сім видів (біг на 100 м з бар'єрами, стрибок у висоту, штовхання ядра, біг на 200 м, стрибок у довжину, метання списа, біг на 800 м) Шух набрала 6075 очок. Зазначимо, що особистий рекорд Аліна встановила недавно – в кінці липня в Гроссето вона заробила 6381 очко.

Золоту нагороду чемпіонату світу в семиборстві завоювала чинна олімпійська чемпіонка Нафіссату Тіам з Бельгії. 22-річна спортсменка виграла з результатом 6784 очки. Срібло дісталося німкені Каролін Шефер (6696), а бронза у голландки Анук Феттер (6636).