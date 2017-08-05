Усейн Болт програв у фіналі 100-метрівки чемпіонату світу двом американцям

У Лондоні (Великобританія) завершився фінальний забіг на 100 метрів в рамках чемпіонату світу, де Усейн Болт з Ямайки програв двом американцям Джастіну Гатлину і Крістіану Коулману, повідомляє офіційний сайт змагань.

Болт пробіг дистанцію лише за 9,95 секунди, у той час як Гатлін - за 9,92, а Коулман - 9,94.

Болт виграв всі індивідуальні змагання на дистанціях 100 і 200 метрів на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх починаючи з Олімпіади Пекін-2008 і ло Ріо-2016 включно.. Єдиним винятком став ЧС-2011 в Тегу (Південна Корея), де у фіналі 100-метрівки він був дискваліфікований через фальстарт. У цей період часу увійшли чотири чемпіонату світу і три Олімпіади.

Таким чином, фінал 100-метрівки ЧС-2017 став першим програним їм забігом за спортивними показниками (не через дискваліфікацію) за 9 років.

Примітно, що перед початком ЧС-2017 Болт говорив, що цей турнір стане останнім у його спортивній кар'єрі.