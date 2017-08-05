Українка Цуренко програла у чвертьфіналі тенісного турніру у США
10:57, 05 серпня 2017Інше
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Наша спортсменка поступилася в Стенфорді Медісон Кейс.
Цуренко дійшла до чвертьфіналу турніру в Стенфорді в рамках підготовки до US Open / Reuters
У ніч на суботу в Стенфорді (США) відбувся матч 1/4 фіналу тенісного турніру Bank of the West Classic, де українка Леся Цуренко програла Медісон Кейс з США, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 4:6, 3:6.
Американка мала перевагу впродовж усієї гри, що тривала трохи більше години. По ходу матчу вона зробила на один брейк більше і в першій, і в другій партії.
Таким чином, представників України на змаганнях у Стенфорді більше не залишилося. Раніше вибула з боротьби Катерина Бондаренко.
Як повідомляв УНІАН, турнір у Стенфорді проходить з 31 липня по 6 серпня.
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