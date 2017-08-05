Українка Цуренко програла у чвертьфіналі тенісного турніру у США

У ніч на суботу в Стенфорді (США) відбувся матч 1/4 фіналу тенісного турніру Bank of the West Classic, де українка Леся Цуренко програла Медісон Кейс з США, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 4:6, 3:6.

Американка мала перевагу впродовж усієї гри, що тривала трохи більше години. По ходу матчу вона зробила на один брейк більше і в першій, і в другій партії.

Таким чином, представників України на змаганнях у Стенфорді більше не залишилося. Раніше вибула з боротьби Катерина Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Стенфорді проходить з 31 липня по 6 серпня.