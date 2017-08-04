Бондаренко програла у другому колі тенісного турніру у США

У Стенфорді (США) в ніч на п'ятницю відбувся матч 2-го кола тенісного турніру Bank of the West Classic, де українка Катерина Бондаренко поступилася Петрі Квітовій з Чехії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:6, 2:6.

Квітова мала перевагу протягом всього матчу і без праці довела його до перемоги. Українка зуміла виграти лише чотири гейми по ходу зустрічі, але вони не зробили істотний вплив на хід поєдинку.

Таким чином, на турнірі в Стенфорді залишилася одна представниця України. У ніч на суботу у чвертьфіналі Леся Цуренко зіграє з Мейдісон Кейс з США.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Стенфорді проходить з 31 липня по 6 серпня.