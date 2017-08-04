Найкраща легкоатлетка України 2016 року подає в суд на ФЛАУ через відсторонення від ЧС

Українська легкоатлетка Ольга Земляк має намір судитися з Федерацією легкої атлетики України (ФЛАУ) через відсторонення від чемпіонату світу-2017, який за декілька днів стартує в Лондоні, повідомляє Sportvse.rv.ua.

Земляк, яка була визнана ФЛАУ кращою легкоатлеткою країни 2016 року, напередодні чемпіонату світу була викрита в потенційному порушенні антидопінгових правил. Українка не змогла аргументувати аномальні результати своїх тестів, що призвело до тимчасового відсторонення від всіх змагань на національному і міжнародному рівні.

На прес-конференції в Рівному спортсменка розповіла:

«У світі існують дві сертифіковані і визнані організації, які мають право і перевірені технології з сертифікації спортсменів та допуску їх до змагань – це WADA і IAAF. Тут же лист не з офіційної пошти, а від якогось Томаса, з приватного електронного ящика.

Читайте такожУкраїнських легкоатлеток Земляк і Повх відсторонили від чемпіонату світу через підозру на допінгЗ іншого боку, від ФЛАУ мені почали приходити бланки, які вимагали підписати. В них я повинна визнати вживання допінгу і добровільно відмовитися від участі у всіх змаганнях. Цього робити я не буду.

Невідомо, коли у мене брали ті аналізи. Це знають тільки WADA і IAAF. Саме ці організації мають право відстороняти спортсмена, а тут це зробила Федерація. Фахівці, які подивилися на показники, які мені прислали, сказали, що вони взагалі аномальні, і довести організм до таких показників усіма відомими і невідомими методами неможливо. Наприклад, рівень тестостерону вимірювали за аналізом сечі, хоча це робиться через сироватку крові.

Ми з Олесею (Повх - друга відсторонена українська легкоатлетка) так просто цього не залишимо. Будемо звертатися в Лозаннський суд і вимагати правосуддя. Знаю, що це дороге задоволення, але як таке можливо, що Федерація сама ж «прибрала» перші номери збірної перед змаганнями. Мені вже говорили, що це може затягнутися. Думаю, ми готові до цього», — відзначила Земляк.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Лондоні відбудеться з 4 по 13 серпня.