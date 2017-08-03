Українських легкоатлеток Земляк и Повх відсторонили від чемпіонату світу через підозри на допінг

Федерація легкої атлетики України виступила з офіційним зверненням, в якому висловила свою позицію щодо підозр членів збірної України Ольгі Земляк та Олесі Повх у використанні допінгу.

"25 липня 2017 року Федерація легкої атлетики України отримала копії листів, направлених від імені Підрозділу з легкоатлетичної етики ІААФ (Athletics Integrity Unit) Ользі Земляк та Олесі Повх з повідомленням про порушення проти них розслідування щодо потенційного порушення антидопінгових правил ІААФ (використання або спроба використання забороненої речовини чи забороненого методу) з огляду на результати дослідження їхніх зразків сироватки крові.

Атлеток було проінформовано, що незалежні експерти зробили висновок: несприятливий результат аналізів не може бути пояснений інакше, окрім як зовнішнім втручанням.

Олесі Повх і Ользі Земляк було запропоновано надати пояснення щодо висунутого обвинувачення не пізніше ніж до 1 серпня 2017 року. В додатках до листа було надіслано висновки експертів, результати тестів сироватки крові, документація щодо відбору зразків та інформація про методику оцінювання.

1 серпня Ольга Земляк та Олеся Повх надіслали до Athletics Integrity Unit свої пояснення, які були визнані як недостатні для пояснення аномальних результатів тестів. Відповідно, ІААФ прийняла рішення, що підозри щодо порушення антидопінгових правил та результати тестів і висновки експертів є обгрунтованими.

В свою чергу, зважаючи на заявлену позицію ІААФ, Комісія юридичних проваджень Федерації легкої атлетики України прийняла рішення про тимчасове відсторонення Ольги Земляк та Олесі Повх від усіх змагань на національному та міжнародному рівнях та внесла на розгляд Виконавчого комітету ФЛАУ питання про виключення Ольги Земляк та Олесі Повх зі складу офіційної делегації національної збірної команди України з легкої атлетики для участі у чемпіонаті світу з легкої атлетики, який відбудеться з 4-го по 13 серпня у Лондоні. 2 серпня Виконавчий комітет ФЛАУ ухвалив це рішення.

Федерація легкої атлетики України неухильно вживає заходів щодо профілактики запобігання застосуванню і розповсюдженню допінгу в легкій атлетиці з метою зменшення та остаточного усунення допінгу у спорті.

Боротьба з допінгом – один з основних напрямків діяльності ФЛАУ. Винятків в цій боротьбі не існує. ФЛАУ завжди діяла і буде діяти в межах, встановлених Кодексом ВАДА та правилами ІААФ. Це означає, що спортсмени, проти яких порушуються антидопінгові провадження, будуть відсторонюватися від участі в будь-яких легкоатлетичних заходах. Але встановлення вини того чи іншого спортсмена буде результатом незалежного та неупередженого розслідування відповідного дисциплінарного органу.

На нашу думку, намагання Ольги Земляк та Олесі Повх не виконувати рішення щодо їх відсторонення псує імідж ІААФ, ФЛАУ та спортивного руху в цілому. Грати за правилами – прямий обов'язок Федерації легкої атлетики України".